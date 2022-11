Le robaron la moto y a la hora lo llamaron para extorsionarlo: “No sé cómo consiguieron mi número”

Un hombre denuncia que le robaron la moto en el barrio San Isidro de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, y no había pasado más de una hora cuando los delincuentes empezaron a llamarlo para extorsionarlo.

El hurto ocurrió el pasado sábado, 26 de noviembre, sobre las once de la noche. “Estábamos compartiendo con unos amigos cerca del sitio donde ocurrieron los hechos y mi acompañante y yo nos disponíamos a abordar la moto cuando sentimos la presencia de tres sujetos -uno en una moto, dos a pie-, nos rodean”, relató el hombre al que le robaron la moto.

“Los dos que vienen a pie sacan armas de fuego, en ese momento a mí me la colocan en la cabeza, en el cuello; a mi acompañante también la amedrantan y luego de eso lo que me decían era que entregara las llaves”, agregó.

Según la víctima, “no había ocurrido una hora del hurto de la moto y ya me estaban llamando a pedirme dinero para el rescate. Me decían ‘si quiere su moto denos $1.500.000, salgamos de esto rápido’. Toda la noche estuvieron llamando, al siguiente día”, manifestó.

El hombre al que le robaron la moto dice no saber cómo consiguieron su número, pues “no habíamos puesto denuncia, no habíamos publicado el tema de la moto y ya me estaban llamando”.