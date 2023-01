“Le tapé la boca y se murió”: así fue como Rafael Uribe mató a Yuliana, según su hermano Francisco

“Usted es un hijue…, lo odio. Se va a morir en la cárcel”, fue la respuesta que supuestamente le dio al confeso asesino de la niña de 9 años.

Durante dos horas, Francisco Uribe Noguera narró todo lo que presuntamente ocurrió el domingo 4 de diciembre de 2016, cuando el Gaula buscaba a Yuliana Samboní, la pequeña que había sido secuestrada en el barrio Bosque Calderón, en el oriente de Bogotá.

El acusado contó ante un juez que, una vez ingresó al edificio EQUUS 66 y bajó al parqueadero, vio la camioneta de su esposa, la cual manejaba Rafael. “Vi en el interior del carro y había un zapatico blanco. Ahí, digamos, el mundo empieza a cambiar”, relató.

Según Francisco, el estado de salud de su hermano Rafael Uribe Noguera no era el mejor, por lo que decidieron llevarlo a la clínica Monserrat, en el norte de Bogotá. De camino al centro médico, en un taxi, el asesino le dijo la verdad.

“Rafael se agacha y pasitico me dice: ‘Le voy a contar la verdad, yo maté a la niña’. Si la vida se me había puesto al revés… ahí se me acabó la vida”, manifestó Francisco y añadió que en ese momento rompió en llanto.

Una vez se bajaron del vehículo, asegura, le reclamó airadamente por lo que había hecho.

“Le dije: ‘Rafael, usted es un hijueputa, lo odio, usted se cagó su vida y se va a morir en la cárcel. El huevón me dice: ‘Sí, yo sé’. Ahí le dije: ‘¿Usted cómo la mató?’, y él me dice: ‘Fue un accidente’, especificó Francisco en su relato.

Y fue más allá. Relató de la siguiente manera el momento en que su hermano Rafael le contó cómo asesinó a Yuliana: “la niña estaba gritando muchísimo en el carro, yo le tapé la boca y la niña se murió. Y le dije: ‘¿Usted le hizo algo más?’, y me dijo: ‘No, pero le quité la ropa’.

Cuando Rafael ya estaba en la clínica Monserrat, el Gaula llegó al centro asistencial y, al no poder hablar con el asesino de la niña, Francisco les narró lo que su hermano le había confesado.

Pero, ¿por qué Francisco no reportó inmediatamente al Gaula del paradero de su hermano?, ¿por qué ingresaron solos al apartamento y por qué avisaron a las autoridades solo cuando llegaron al hospital con Rafael? Son las dudas que tendrá que despejar el juez con las pruebas que aporte la Fiscalía y lo que digan los mismos hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera en la audiencia.

