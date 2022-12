“Le voy a dejar un recuerdito”: en la calle y a mansalva, hombre apuñaló a ex por negarse a volver

“Si usted no es para mí no es para nadie”, fue la amenaza que le hizo el agresor a Alicia Mira. Al mes hay 1.896 denuncias por ese tipo de casos en Bogotá.

Las macabras palabras del agresor aún resuenan en la cabeza de la mujer, quien atribuye a la adrenalina del momento, en su afán de defenderse, el no haberse dado cuenta de las decenas de heridas con arma blanca que tenía en el cuerpo.

Según ella, las propias autoridades de Policía le insistían en que no se trataba de violencia intrafamiliar sino de una riña con su pareja.

“Le dije que no (a un uniformado) porque yo no me estaba peleando con nadie, lo único que él me dijo fue ‘¿dónde la encontramos? ¿en la calle?’, y yo le dije, ‘fui yo la que le hice el pare a ustedes, ustedes en ningún momento me encontraron’”, aseguró.

El caso de Alicia Mira es uno más de los cerca de 19.000 denunciados este año en la capital colombiana.

“Como vamos, a final de año se incrementarán en más de 300 las denuncias de violencia intrafamiliar”, estimó Carmenza Teresa Castañeda, personera de Bogotá.

La Fiscalía pasó de recibir 3.897 denuncias en 2012 a 11.729 en 2016.

Este año en Bogotá se han reportado 12 casos de feminicidio.