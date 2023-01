“Les decían que eran animales”: nuevos detalles sobre supuesto caso de xenofobia contra venezolanos

El denunciante dice que a él, por grabar, policías le dijeron “abogaducho, loca, metido. Conmigo nadie se mete ni me graba”. Autoridades se defienden.

El caso se presentó en una estación de Transmilenio, cuando unos uniformados abordaron a un padre venezolano y su hijo. Todo se salió de control y el hecho se hizo viral en redes sociales. Federico Marín, quien registró lo sucedido, habló con Noticias Caracol.

“Se les exigió a los venezolanos de manera despectiva, refiriéndose a ellos como ‘venecos’, que permitieran una requisa. El maltrato fue tal que los venezolanos se empezaron a molestar y la gente que estaba alrededor también se empezó a molestar. Los ánimos se subieron y comenzó a darse una especie de revuelta”, asegura Marín sobre los hechos ocurridos en la estación Museo Nacional.

Agrega que a él le pusieron un comparendo por obstrucción de la actividad policial. “Pero el Código de Policía dice que uno puede grabar. Yo en ningún momento me metí en la pelea”, se defiende.

Finalmente afirma que, cuando dejó de grabar, se intensificaron las agresiones.

“A los venezolanos les decían que eran unos animales, que se devolvieran a Venezuela, que venían a Colombia a atracar. A mí me decía abogaducho, loca, metido. Conmigo nadie se mete ni me graba”, sostiene.

Ante esta denuncia de xenofobia, el coronel Javier Martín Gámez, subcomandante de la Policía de Bogotá, se pronunció.

“No se observa ningún maltrato por parte de la Policía a la comunidad. Nos encontramos haciendo unos planes de control de vendedores ambulantes. Resulta incoherente que, cuando queremos hacer los controles de manera contundente, entonces otros ciudadanos, desafortunadamente, se oponen a los procedimientos”, dijo.

Johan Avendaño, analista en comportamiento social, estima “que se ha incrementado la culpabilidad a la población venezolana por algunos casos de hurto”.