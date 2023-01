Les pidieron que le bajaran el volumen al equipo y se armó ruidosa pelea con la Policía

Una mujer asegura que durante el procedimiento, en un apartamento de Bogotá, agentes la agredieron. Hay video de lo ocurrido.

La señora afirma que los uniformados la intimidaron al pedirle la cédula para imponerle un comparendo por escuchar música con exceso de volumen.

“¡Muéstreme el permiso!”, inquirió la mujer a los policías que llegaron a atender el llamado de los vecinos por el ruido que se presentaba en un edificio de Bogotá.

“¡No me grite!”, respondió uno de los patrulleros mientras María Fernanda Núñez alzaba la voz diciendo: “¡Usted no me toque! ¡Me está tocando #$?&!”.

Según la señalada infractora, los uniformados llegaron a la puerta del apartamento sin que el vigilante los anunciara y, además, sin identificarse.

“Entraron los dos agentes sin filtros de seguridad, pidiendo la cédula y de ahí ya empezaron a mostrarme las esposas y a hacer sonidos”, recalcó María Fernanda.

Aunque ambas partes conciliaron, preocupa que en lo que va de año se han impuesto más de 100 mil comparendos por infracciones al Código de Policía.

En el ranking de las cinco normas más violadas están:

Consumo de licor y alucinógenos en espacios públicos: 36.651 comparendos. Portar armas y elementos cortopunzantes en lugares abiertos al público: 23.083 comparendos. Evadir la tarifa del pago del transporte público: 22.404 comparendos. Desconocer las órdenes y acciones de la Policía: 9.744 comparendos. Desarrollar actividades económicas sin cumplir los requisitos de ley: 5.781 comparendos.

