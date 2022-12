Líder de taxistas fue obligado a retractarse por llamar “delincuente” a Lina Tejeiro

Hugo Ospina la emprendió contra la actriz, hace un mes, por promocionar un servicio de transporte de plataforma virtual en su cuenta de Instagram

El fallo fue proferido por el juez noveno municipal de control de garantías.

Ospina debe retractarse en un término no mayor a 48 horas por haber llamado a la actriz “bandida y delincuente”.

El líder de los taxistas se había referido a la artista de forma injuriosa: “La verdad no sé quién será Lina Tejeiro. Lo único que sé es que es una bandida y delincuente. Me imagino que apoya el narcotráfico o el celular será robado. Tiene pinta de comprar cosas ilegales y robadas”.

Las declaraciones se dieron por el apoyo de la actriz al servicio de transporte Cabify a través de sus historias de Instagram. La artista ofrecía un código promocional de 5.000 pesos para usar en la aplicación.

El dirigente debe echar atrás sus palabras “en todas las redes sociales y medios de comunicación en que las expresó”, además de eliminar el comentario de dichas redes.

Ospina dijo que atenderá la orden judicial, pero aprovechó para recordarle a Tejeiro que la actividad de Uber y Cabify es ilegal.