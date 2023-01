Limpiavidrios es señalado de atacar a grupo de jóvenes en Bogotá por negarse a aceptar su servicio

Un limpiavidrios fue denunciado por un grupo de jóvenes en Bogotá, al que el sujeto agredió en el semáforo de la calle 138 con avenida Boyacá, en la localidad de Suba, el pasado 24 de diciembre. Dicen las víctimas que no sería la primera vez que este hombre agrede a los conductores.

Mateo Ferrer, una de las personas golpeadas, le relató a Noticias Caracol que todo ocurrió cuando el señalado agresor “se aproxima a limpiar el vidrio del carro. Por el panorámico le indicamos que no queremos que nos limpie el carro, le hacemos la seña, y al ver la negativa el hombre comienza a golpear el carro con el palo del limpiavidrios”.

“Mi hermano baja la ventana y le dice que qué está haciendo. El hombre procede a ir al costado de mi hermano que iba manejando y le echa líquido en la cara”, agregó el joven.

El agresor, según Mateo, “desenrosca la esponja del limpiavidrios y nos damos cuenta de que en la punta del palo tiene un objeto cortopunzante con el que quiere apuñalar a mi hermano”, que “logra quitarle el palo”.

Sin embargo, el joven denunció que “los compañeros del hombre se están acercando por la espalda de mi hermano. En ese momento decido bajarme del carro y entre los cinco hombres empiezan a golpearme, me dicen que la pelea solo es de uno”.

“El primer golpe me lo dan en la cara, me tumban las gafas, quedo aturdido, y después me empiezan a dar repetidos golpes en el costado derecho de la cara”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que uno de los atacantes intentó “ingresar a nuestro auto a hurtar a nuestras pertenencias”.

Mateo, a quien le cogieron ocho puntos en la cara, contó que al parecer “no es la primera vez que pasa” esto, pues cuando hicieron la denuncia ante la Policía, les preguntaron “cuál sujeto fue, que si fue el alto, el bajito o el gordito, es decir que ellos ya sabían quiénes son los sujetos”.

Agregó que al hacer pública la agresión, varias personas les han dicho que también han sido víctimas de limpiavidrios y no solo en ese punto de Bogotá.