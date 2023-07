Lina Rezk Rojas denuncia acoso por parte de un hombre y habla del calvario que ha padecido dos años

Desde hace aproximadamente dos años, Lina Rezk Rojas ha vivido una situación que describe como traumática. Todo comenzó luego de que un empleado de una IPS en Bogotá donde trabajaba como ingeniera biomédica, al parecer, se obsesionara con ella hasta el punto de imaginar un futuro juntos, aunque apenas se conocían.



Según la denuncia hecha por la mujer, el hombre, identificado como César Alejandro Vivas, empezó a escribirle fuera de horario laboral por medio de WhatsApp de manera insistente hasta llegar a amenazarla. En ese momento, Rezk decidió informar a las directivas sobre esta situación con Vivas, que se desempeñaba como vigilante del edificio, y se tomó la determinación de retirarlo del cargo.

Sin embargo, su problema no terminó allí. Cuenta la mujer que, luego de ser despedido, Vivas comenzó a crear perfiles falsos en redes sociales a nombre de Rezk, con el objetivo de obtener más información sobre su vida.

Asimismo, Lina Rezk Rojas asegura que el hombre creó perfiles haciéndose pasar por familiares, conocidos y amigos de ella para decir que estaba desaparecida y así dar con su paradero.

Al principio, según el relato de la mujer, ella bloqueaba las cuentas y no le prestaba atención a los hostigamientos recibidos por parte del sujeto hasta que comenzó a difamarla no solo a ella, sino también a sus familiares, por medio de perfiles falsos donde los tachaba de ladrones, maltratadores de animales y violadores.

“Llegué a bloquearle 250 cuentas de Instagram”, aseguró Lina Rezk Rojas.

Tras la difamación, pasado un año desde que había comenzado todo, Lina Rezk puso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se le propuso una audiencia de conciliación a la que prefirió no asistir para no encontrarse con el hombre, así que su caso fue archivado.

Desde entonces, Rezk se ha mantenido en su casa y ya lleva un año sin salir por temor a encontrarse con César Alejandro Vivas. “Mi vida cambió radicalmente, estoy completamente alejada de mis amigos. No he podido volver a salir, ni disfrutar con mi pareja por temor a que este señor tome represalias en su contra”, comentó la mujer.

Acorde con Lina, gracias a las redes sociales, su caso se ha desarchivado y ahora se encuentra en un nuevo proceso, luego de que se viralizara un video que realizó su prima Libny Molano y en el que hizo pública su situación. “Le dijo que si no era para él, ella no iba a ser para nadie”, dice en la grabación.

Para Rezk, el proceso con las autoridades ha sido muy difícil, ya que no hay un delito claro en el que se pueda encasillar el caso. Mientras tanto, su vida se sigue convirtiendo en una pesadilla.

“Esto ha sido traumático, ya he tenido dos episodios de ansiedad. Tuve que dejar mi carrera profesional a un lado y he estado trabajando desde casa en otra cosa. No ha habido un día en el que no reciba un mensaje o una publicación falsa. Hace al menos cinco cosas al día para acosarme”, denunció.

Lina Rezk Rojas declaró que se comunicó con la hermana del sujeto señalado de acosarla y, al parecer, esta no sería la primera vez que lo hace. “Me dijo que ya había pasado una vez con otra mujer, pero era alguien cercano a la familia, entonces lo pudieron frenar”, indicó.

De acuerdo con el relato de la hermana, el hombre, que es de nacionalidad venezolana, entró en un estado de salud mental delicado luego de perder su trabajo y, debido a las dificultades económicas para acceder a los servicios de psicología, decidieron trasladarlo a otro país. “He recibido mensajes con el indicativo de Chile”, puntualizó Rezk.

Yamile Roncancio, abogada de Justicia para Todas, explicó que este caso es inusual porque no existe una relación entre la víctima y el señalado acosador, así que se requiere una activación más clara de la ruta de atención.

Debido a que todavía no se ha ejecutado una acción que afecte físicamente la integridad de Lina Rezk Rojas, las autoridades podrían encajar el caso en delitos informáticos o deberán buscar uno que abarque la perspectiva de género.

“Tenemos un cúmulo de amenazas y hostigamientos por ser mujer, podría haber un tema de carácter informático”, apuntó Roncancio.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

