Llamar a un teléfono y esperar 15 días, la ‘ayuda’ que recibió víctima de abuso sexual en TM

“Lo que yo hice fue ponerme a llorar, me dio asco, mucha rabia”, dijo la joven. Hechos se registraron en el norte de Bogotá a las 6:00 p.m., en plena hora pico.

“Cuando íbamos llegando a la estación de la 100, el muchacho me subió la chaqueta y yo ahí le hice escándalo, le dije que qué le pasaba, que respetara y él me dijo que era la maleta que tenía, que perdón”, narró.

“Cuando llegué a la estación de la Shaio yo sí me sentía incómoda, en la parte de atrás me sentía mojada”, añadió.

Frente a la pasividad de los funcionarios ante la denuncia, el concejal David Ballén dijo: “Creo que nosotros institucionalmente y la administración no puede terminar victimizando nuevamente a esas personas que ya han sido vulnerables por la falta de una respuesta oportuna”.

A pesar de haber vivido la mala experiencia en Transmilenio, la víctima dice que se tendrá que seguir exponiendo a este tipo de agravios, pues no tiene cómo recurrir a otro medio de transporte.

Noticias Caracol consultó el caso con la Policía de Transmilenio, que respondió que hasta el momento no tienen un reporte de lo sucedido.

Casos como el de esta denuncia se han registrado con anterioridad y frecuencia en el servicio de transporte público de Bogotá:

