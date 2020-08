Llegaron a Bogotá 70 ventiladores mecánicos que estaban varados en Argentina

Embalados y directo a la red pública hospitalaria llegaron 70 de los 140 ventiladores mecánicos que el Distrito compró para ampliar el sistema de cuidado crítico de la capital, en medio de la pandemia del coronavirus.

Estos insumos fueron adquiridos el pasado 4 de junio por valor de $7.560 millones. Sin embargo, una restricción del gobierno argentino a la exportación de estos aparatos, considerados de primera necesidad en todo el mundo, hizo que su llegada a Colombia tuviera retrasos.

Las gestiones para destrabar el proceso estuvieron en cabeza del gobierno nacional.

Los ventiladores, que ya surtieron el proceso de nacionalización ante la DIAN, serán instalados en los hospitales públicos de la capital para la atención de pacientes con COVID-19 .

“Eso fue parte del cronograma, aquí no hay ningún inconveniente, no hay ningún retraso. Los problemas que tuvimos al principio, de algunos que no calibraban, todo eso ya se superó”, manifestó la alcaldesa Claudia López.

Y es que la red de cuidado crítico ha cuadruplicado su capacidad durante esta pandemia. Bogotá en este momento cuenta con 1.604 camas UCI, de las cuales están ocupadas el 88%.

Se busca llegar a la capacidad máxima de ampliación con 1.939 camas en septiembre.