“Llegó al barrio, pero nunca entró a la casa”: buscan a esta joven de 16 años en Bogotá

Alison Ortiz se extravió el lunes. “Se acercó a donde trabajo, fue por lo del bus, supuestamente venía para la casa”, dijo su mamá.

“Ella siempre, antes de entrar a la casa, me llama y me dice ‘ya llegué’, pero no me llamó. Solamente fue un vecino que la vio con alguien como a las 2:00 p.m.”, añadió Claudia Bernate, madre del menor.

Autoridades revisan videos de cámaras de seguridad como parte de la investigación.

Alison Daniela Ortiz vestía jean azul, buzo rojo, chaqueta negra impermeable con franjas blancas y tenis gris con morado.

Si la ha visto, puede contactarse a los números 3156949246, 3104851821, 3183456857.