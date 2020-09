¡Llegó la hora de pagar! Así deben los infractores cancelar sus comparendos de tránsito

Confusión, largas filas y conductores inconformes, este fue el panorama que se vivió durante el primer día de reactivación de términos para infractores en la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Esta situación se produjo porque muchos de los conductores no sabían que debían agendar una cita virtual para ponerse al día con sus infracciones.

Además, varios ciudadanos denunciaron que el portal web no les permitió sacar la cita.

“Me dijeron que hoy no podía entrar por la cédula, me dijeron que entrara a la página pero no he podido. Aquí no nos deja agendarnos y quedé en las mismas. No sé qué hacer”, dijo un ciudadano.

Por su parte, Rodrigo Martínez Navas, presidente de la Asociación de Cursos Pedagógicos, recordó a los infractores que los cursos se deben realizar de manera presencial.

“Importante tener en cuenta que el curso es intransferible y personal. Debe hacerse presencialmente, ya que el Ministerio de Transporte no ha autorizado la realización de cursos virtuales en el país”, relató Martínez.

Publicidad

Tenga en cuenta que a partir de ahora, usted tendrá 5 días hábiles para agendar su cita de manera virtual y acceder al 50 % de descuento en el valor de su infracción.