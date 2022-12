Lo acusan de robar a ciclista con cuchillo de carnicero y, pese a que lo agarraron, está libre

Según víctimas, es la pesadilla de biciusarios en norte de Bogotá. Entretanto, miles se tomaron vía La Calera para exigir mejores ciclorrutas y más seguridad.

“Desafortunadamente en Colombia no se respeta la medida internacional de 1,50 metros entre vehículo y ciclista”, dice uno de los biciusarios, que pide con urgencia medidas de seguridad.

Pese a las críticas, algunos sugieren que la solución inmediata debe ser prohibir la subida de los ciclistas a La Calera.

“Se supone que uno quiere moverse en bicicleta, hacer ejercicio, ayudar con la movilidad, pero no se puede, no hay garantías”, denuncia otro usuario.

De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, en la capital se roban cinco bicicletas por día.

