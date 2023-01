Lo acusaron de terrorista y hasta alias le pusieron: insólita historia de un taxista inocente

Steven Buitrago estuvo 14 meses en prisión. Ahora que recobró la libertad, él y su familia solo piden que le devuelvan la dignidad.

Pasadas las 8:00 p.m. del lunes, Steven salió de la cárcel Modelo y lo primero que hizo fue abrazar a sus hijas.

El 15 de febrero de 2017 comenzó la pesadilla de este taxista. La Policía allanó su casa y se lo llevó. Diez días después, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, lo acusó, al lado de alias ‘Mateo’, de terrorismo.

Un vigilante aseguró que Steven Buitrago participó en el frustrado atentado a la sede de Novartis. En ese entonces, el testigo incluso hizo un retrato hablado donde se describía a un hombre alto, delgado, con cabello corto y sin barba.

"Mi esposo ni es alto ni es delgado, ni tiene el pelo largo y siempre ha tenido barba", asegura Ingrid Rodríguez, esposa de Buitrago.

Al capturarlo lo bautizaron como alias ‘el Cojo’, pero él y su familia no salían del asombro.

Agotadas las audiencias y en juicio Steven Buitrago fue declarado inocente.

Su esposa insiste: “él no cometió ningún delito”. Su hermano pide “que quede claro por todos los medios que mi hermano no es un terrorista”.

