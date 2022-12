Lo barato sale caro: casi muere por creer que un peluquero podía agrandarle los glúteos

Dejó que le aplicara una extraña sustancia y terminó muy grave. Sufrió tres paros cardiacos y le han practicado 18 cirugías. ¡Que no le pase a usted!

Rosario Martínez, la víctima, conoció al peluquero en un barrio de Bogotá y le pagó 500 mil pesos para que le agrandara los glúteos.

Publicidad

“Me dijo que era silicona, dos tarritos de silicona, y que me los podía aplicar baratos. Ya se lo había hecho a varias personas y todo había salido bien”, recuerda.

“El mismo día que me la estaban aplicando, yo sentí que me estaba acabando. Yo le dije: ‘me está doliendo’, y él respondió: ‘seguro no le cogió la anestesia’. En seguida me dio la reacción, no podía levantarme, no podía mover las piernas”, agrega.

Rosario, en delicado estado de salud, fue llevada a un centro médico y posteriormente trasladada al Hospital Santa Clara para ser atendida por cirugía plástica.

“Llega en un mal estado general, llega con una necrosis glútea ya instaurada, con un proceso séptico y con una falla renal aguda”, reportó el doctor Alejandro Denis, coordinador de cirugía plástica del Santa Clara.

Publicidad

Tres meses de hospitalización completa la señora. Aunque el peluquero le devolvió el dinero, el daño estético y estructural en sus glúteos es evidente. En pocas palabras, fue para supuestamente lucir mejor y consiguió todo lo contrario.

Este caso, como muchos otros donde incluso la persona muere, deja una lección.

Publicidad

“La idea es que por favor no acudan ni a peluqueros ni esteticistas, ni a gente que se hace pasar como cirujano o como médico. Aplicarse sustancias extrañas en el organismo está prohibido mundialmente”, recalca el doctor Denis.

Si va a realizarse una cirugía estética, acuda a clínicas autorizadas y verifique la idoneidad del cirujano plástico.

Le puede interesar:

Cirujanos estéticos piden mayor control a centros de ‘garaje’ en...