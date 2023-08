Lo encañonaron dentro de centro comercial en Bogotá y lo robaron: grave denuncia

Un hombre en Bogotá denuncia que fue atracado con arma de fuego cuando estaba al interior de un centro comercial, ubicado en el norte de la ciudad. Según su relato, lo amenazó un delincuente armado que entró apuntándole en el momento que salía de un restaurante.

“Entré por la puerta de la izquierda, subí a un restaurante invitando a mis sobrinos y a mi cuñada a comer una pizza y saliendo del restaurante, dentro del centro comercial, entró una persona con un revolver calibre 38, desde la puerta hasta donde yo estaba, estamos hablando de unos 20 pasos”, dijo la víctima a Noticias Caracol.

En ese instante, la víctima pensó que el ladrón iba por su celular, pero este no era su objetivo.

“Esta persona me encañona, me pone el revolver en la cara, yo creo que es el celular lo que me va a robar, entonces yo le ofrezco el celular y me dice que no que el celular no, que el reloj”, contó el afectado.

Según la víctima, el ladrón comenzó a decirle “no se haga matar”, todo esto “en toda la mitad del centro comercial, toda la gente gritando, los niños por un lado, las señoras por el otro”.

“Yo le estiro la mano y él con el revolver hace tiempo para quitar el reloj con toda tranquilidad y sale prácticamente caminando del centro comercial y no supe cómo se fue, si en moto, no tengo ni idea”, detalló el ciudadano.

Por este hurto, ya fue impuesta una denuncia en la Fiscalía.

“Efectivamente, ya colocamos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado al interior del centro comercial, ya solicitamos una búsqueda selectiva en base de datos para adquirir los videos e identificar a las personas que están detrás de este hecho”, señaló Vadith Gómez, abogado de la víctima.

Gómez cuestionó la respuesta del centro comercial en este caso y asegura que no han colaborado con los videos para identificar al ladrón.

“La víctima fue marcada al interior del centro comercial, nos hace pensar que hay una banda operando en este sector. Estamos investigando y la respuesta que nos ha dado el centro comercial es humillante para la víctima, le hace pensar prácticamente que la víctima es responsable del hurto”, dijo Gómez.

Pronunciamiento del centro comercial

A través de un comunicado, el centro comercial donde ocurrió el robo dio su versión de los hechos.

“Desde Atlantis Plaza informamos que nos encontramos en un proceso de colaboración activa con las autoridades competentes en los requerimientos derivados de la investigación y continuamos de la mano de nuestro prestador de servicio de seguridad en la verificación del material audiovisual que permita esclarecer los hechos”, explicó Jaime Vidal, gerente de Multiplika.

“No somos ajenos a hechos aislados de externos, pero estamos convencidos de que somos espacios muy seguros”, agregó Vidal.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de este año, 73.804 personas han sido víctimas de hurto en la ciudad de Bogotá, 7.658 casos más que en el mismo periodo del año 2022.

Noticias Caracol consultó con Fenalco quién respondería a los ciudadanos en estos casos. Desde esa entidad señalaron que las áreas comunes de los centros comerciales son responsabilidad de la administración y deben ser acompañados con las compañías que prestan vigilancia en estos espacios.