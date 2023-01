“Lo encontré en la morgue”: padre de joven al que le quitaron la vida por un celular en Chapinero

Dos sujetos de nacionalidad venezolana, uno de ellos capturado, serían culpables del crimen de William Alexander Lozano, de 27 años.

Los hechos, que aún son materia de investigación, ocurrieron el pasado viernes en calle 57 con carrera 17, localidad de Chapinero, luego de que la víctima saliera a departir con compañeros de trabajo para festejar el inicio de vacaciones.

“Quince minutos (atrás) había hablado con él, que ya regresaba al apartamento. No volví a tener razón de él, y al otro día lo encontré en la morgue”, lamenta José Lozano, padre del ingeniero asesinado.

Añade que “estamos en una gran encrucijada, no sabemos qué pudo haber pasado”, pues antes del homicidio su hijo supuestamente iba a abordar un taxi con rumbo a su casa.

Jessica Lozano, hermana de la víctima, revela que, según el reporte policial, algunos vecinos escucharon gritos y llamaron a las autoridades.

“Se presentó una patrulla y él -William- les pudo decir quiénes habían sido. Les dio una descripción de las personas, entonces los policías se van a perseguirlos y logran capturar a uno. Ahí es donde nos enteramos que es de nacionalidad venezolana”, detalla.

Sobre la segunda captura, Jessica dice que un capitán de la Policía le informó del hecho, pero en la URI en la que supuestamente estaba recluido no le dan razón.

La familia Lozano pide ayuda de posibles testigos que puedan colaborar en la investigación del caso para que se haga justicia.