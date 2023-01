“Lo golpearon hasta matarlo”: mamá de hincha muerto en un CAI no cree que su hijo se haya suicidado

El dictamen de Medicina Legal no es muy claro sobre las heridas que supuestamente se autoinfligió Julián Balcero en el 20 de Julio.

"En mi concepto y lo que yo he escuchado hasta el momento es que a él lo llevaron al CAI y lo golpearon”, expresa Amanda Páez, la mamá del seguidor de Millonarios que perdió la vida tras ser arrestado por una supuesta riña.

Pero no solo ella tiene dudas. Para la Fiscalía aún hay cabos sueltos en el extraño fallecimiento de Balcero que, según afirmó la Policía en su momento, se había quitado la vida con los cordones de los zapatos.

El dictamen de Medicina Legal revela que “los hallazgos determinan un surco a nivel de cuello y trauma contundente en la espalda. Se adelantan estudios de análisis toxicológicos los cuales serán interpretados con la información disponible de la inspección al lugar de los hechos."

Amanda insiste en que las dimensiones de la celda no se prestaban para que Julián se ahorcara: "obvio no porque el espacio del CAI era muy reducido. Mi hijo era demasiado alto y daba casi contra el techo de ese establecimiento”, afirmó.

Pero su denuncia no termina ahí. Afirma que conoció un caso de manipulación de testigos tras contactarse con otro joven que estaba con su hijo ese día. “Él vio todo. Cómo lo asesinaron, que pasó, todo, pero entonces el muchacho me dijo que tenía que irse de la ciudad porque lo tenían amenazado a él y a la familia", añade.

La Fiscalía sigue recopilando pruebas para esclarecer el caso.

