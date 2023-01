Lo han robado tres veces en Transmilenio y ahora hasta lo hirieron

Unas cinco personas abordaron un articulado, en la estación de Ricaurte, y atacaron al joven porque intentó defender a uno de los pasajeros.

Los delincuentes, según la víctima, tenían entre 20 y 22 años y subieron al bus con armas, cuchillos y palos.

Uno de los sujetos, relata el joven, “me agrede físicamente, me pega tres codazos, me dice que no le mire el rostro”.

Fue entonces cuando un usuario le dio el bastón que usaba para que se defendiera.

Dice que nadie más le brindó ayuda por temor a las armas que llevaban los delincuentes.

De otro lado, la mujer que el fin de semana fue atracada en un alimentador de Transmilenio ahora padece anemia por las heridas con arma blanca que le propinó su victimario.

