“Lo más fácil hubiera sido disimularlo”: Peñalosa defiende emergencia ambiental

El alcalde mayor añadió que fue una “decisión responsable pero impopular”, y que no se tiene previsto que estas restricciones sean permanentes.

“Para nosotros lo más fácil era ocultar esto, disimularlo, ser irresponsables y no tomar estas medidas impopulares, pero nosotros somos responsables y tomamos las medidas que protejan la salud de la población”, indicó el burgomaestre.

Finalmente, el Distrito fue enfático que no se contempla dejar de manera permanente ninguna de estas medidas.