Lo que se sabe de la muerte de Alejandro Zapata, golpeado con un objeto el primero de mayo

En las últimas horas murió Daniel Alejandro Zapata, un joven que permaneció diez días en una clínica tras resultar herido, al parecer, en las manifestaciones el pasado 1 de mayo en Bogotá .

Aunque la Alcaldía de Bogotá dijo no tener reporte del caso, la clínica donde fue internado asegura que informó a las autoridades.

Las primeras versiones indican que Daniel Alejandro Zapata fue atacado en inmediaciones del Portal Banderas, en el suroccidente de Bogotá, en medio de las protestas .

“La persona que le venía acompañando manifiesta que durante la situación que se presentó en Banderas el primero de mayo el paciente resultó afectado”, dijo Karen Albarracín, director de Calidad de la Clínica Eusalud.

En ese centro asistencial, ubicado a pocas cuadras del sector, el joven permaneció durante varios días en cuidados intensivos y este lunes falleció producto de la herida en la cabeza que sufrió.

Durante varias noches frente a la clínica, amigos y familiares del joven hicieron velatones pidiendo por su salud y agradeciendo la atención te prestaba del centro asistencial.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó la muerte de esta víctima y aseguró que el caso no fue reportado sino hasta el lunes y que se investiga lo que sucedió.

“No teníamos el registro de que Daniel Alejandro hubiera entrado ni siquiera por una lesión, no nos lo reportaron, no aparece en el listado de las 288 personas (heridas en las protestas); en el cruce que yo misma hice con las organizaciones de derechos humanos la semana pasada, no teníamos ese reporte”, aseguró López.

La clínica, por su parte, aseguró que en el mismo momento en que ingresó Alejandro Zapata al centro asistencial fueron notificados tanto Policía como Fiscalía y autoridades de salud.

“Pudimos evidenciar que la institución si desarrolló todos los procesos de notificación, notificamos a la Fiscalía y al ente policial respectivo, quienes reconocieron el caso y sobre las 12 de la noche teniendo en cuenta que el paciente llegó sobre las ocho de la noche, ellos hicieron reconocimiento al caso y adicionalmente utilizamos las vías de notificación epidemiológica”, explicó Albarracín.

Según la Alcaldía, hay 288 personas que se encuentran heridas en diferentes clínicas y hospitales por hechos ocurridos durante las manifestaciones y protestas adelantadas en Bogotá.