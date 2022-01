Lo que sigue en el proceso contra Yhonier Leal, cuya pena se conocería en unos 6 meses

Yhonier Leal, confeso asesino de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández , ha sido judicializado ante el sistema penal acusatorio, por lo que se debieron cumplir tres audiencias en la primera parte del proceso: legalización de la captura, es decir que se respetaron sus derechos y se ajusta la ley; la segunda es imputación de cargos, o sea que el caso fue homicidio doble agravado, ocultamiento, destrucción y alteración de material probatorio, y la tercera fue la medida de aseguramiento.

¿Ahora qué sigue en este caso? El penalista y catedrático Juan Manuel Valcárcel resuelve, paso a paso, estas dudas.

¿Quién debe condenar a Yhonier Leal?

Juan Manuel Valcárcel (JMV): La juez que conoció las audiencias iniciales es de control de garantías, lo único que le corresponde es verificar que se cumpla con unos derechos del señor Leal, que es que él haya entendido cuáles son los delitos por los que se le estuvo formulando esa imputación, que los haya entendido y que esté debidamente asesorado.

Ahora pasa a otro juez, el de conocimiento, que será el encargado de definir cuánta es la pena de prisión que le corresponde al señor Leal por los delitos por los que se le investigó, se le formuló la imputación y aceptó.

¿En cuánto tiempo se conocerá la condena del señor Yhonier Leal?

JMV: Cuando el caso esté en manos del juez de conocimiento, tardará unos 4 o 6 meses en llegar a tomar una decisión de la cuantía de la pena. Habrá un par de audiencias en las que la Fiscalía presente el caso, habrá algún trámite de audiencia en que la defensa presente los estudios, posición familiar del señor Leal, lo presente como ser humano, y luego de eso el juez validará qué pena le va a imponer.

Después de la condena a Yhonier Leal, ¿se puede apelar?

JMV: Cuando pasa el trámite de la fijación de la condena, la imposición de la pena y esté en firme, pasará a un juez de ejecución de penas. En firme quiere decir que la Fiscalía apeló porque la pena es muy bajita o la defensa apeló porque la considera muy alta, entonces una vez resuelta la apelación pasa al último momento que tendrá el proceso, que es la ejecución de la pena y pasa a un juez de ejecución de penas que vigilará cómo se cumple. Y si él llega a tener algún beneficio por estudio, por trabajo, entonces hará la redención de pena que corresponda.

¿Hay posibilidad de preacuerdo de la Fiscalía con Yhonier Leal?

JMV: El preacuerdo ocurre cuando a una persona le han imputado los cargos, no los acepta y entra en una fase de negociación con la Fiscalía para ver si logra hacer una especie de negociación que conduzca a que si acepta los cargos le concedan algunos beneficios negociados con la Fiscalía. En este caso eso no ocurrió. Acá lo que ocurrió es que la Fiscalía lanzó una imputación, que pudo seguir toda la opinión pública gracias a los medios de comunicación, y una vez lanzada esa imputación él decide, asesorado y libremente como se oyó en la audiencia, aceptar los cargos que le fueron imputados. No se puede hablar de preacuerdo, sino de una aceptación de cargos.

Se habla de que por aceptar cargos, Yhonier Leal tendría una rebaja de pena de hasta el 50%. ¿Cuándo se haría efectiva?

