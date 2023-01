Lo tumbó y le dio cuatro puñaladas para robarle la bicicleta en Bogotá

El ciclista iba por la calle 26 con avenida Boyacá cuando fue sorprendido por un ladrón, que lo atacó brutalmente e incluso le perforó un pulmón.

“Fueron cuatro puñaladas que recibí del atacante. Apenas sale uno del túnel, subiendo la rampa, estaba ahí el señor con el puñal listo y me tumbó de la cicla”, cuenta Samuel Fernández, víctima del robo.

Y añade: “Lo único que hice fue intentar defenderme para que no me apuñalara más. Al final me pide el celular”.

Justo cuando su vida corría peligro, otro ciclista apareció y comenzó a pedir auxilio, lo que hizo que el delincuente saliera corriendo.

Aunque Samuel se puso de pie y se llevó su cicla, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien.

“A los cinco minutos empiezo a sentir que no puedo respirar, que me estoy ahogando. Y claro era que una de las puñaladas alcanza a perforar el pulmón”, dice.

El biciusario fue llevado al Hospital de Fontibón y posteriormente lo trasladado al Hospital San Rafael, donde estuvo internado 10 días.

Samuel Fernández afirma que, por la noche, la seguridad en las ciclorrutas no es buena y faltan policías.

Además, advierte que las autoridades no lo han contactado para hacerle seguimiento a su caso.