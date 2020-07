“Lo único que hace es show mediático y no soluciona nada”: concejales critican a Claudia López

Todo comenzó porque Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró que “de los 305 ventiladores que nos ofrecieron, 206 no sirven”. Algo que minutos después desmintió el gobierno al decir que se estaba solucionando un problema de software.

En el Concejo hubo reacciones de todo tipo.

“Es desgastante para los bogotanos tener una mandataria que no hace sino pelear con el gobierno, que es inaportante, que lo único que hace es un show mediático y no soluciona nada. Alcaldesa, deje de salir a declarar de esa manera, no sea tan ligera en sus comentarios”, aseguró Humberto Amín del Centro Democrático.

Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá, opinó: "Se trata de que salgamos todos bien librados, que el país enfrente de manera efectiva esto y que la ciudad lo haga. Para eso ternemos que dejar a un lado esas discusiones y ponernos a trabajar en equipo".

Publicidad

No obstante, para otros cabildantes es la única forma de que el Gobierno le cumpla a la mandataria.

El concejal Celio Nieves pide que “estos llamamientos que ella hace periódicamente y críticamente hacia el gobierno nacional pues sean atendidos para disminuir estas tensiones y se garantice una mejor atención en la capital del país".

Entre los ciudadanos también están divididas las opiniones.

Desde que el virus llegó a Bogotá, hace cuatro meses, varios han sido los enfrentamientos entre la alcaldesa de Bogotá y el gobierno, entre otras por la reapertura económica y el equipamiento de las UCI para hacerle frente a la pandemia.

Le puede interesar: Gobierno le responde a Claudia López que “no es cierto” que ventiladores entregados no sirvan