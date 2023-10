Localidad de Engativá vive azotada por la inseguridad: “Nos tiene fregados”

“Nos sentimos inseguros, ya no podemos con tantas basuras y crece el número de habitantes en situación de calle”, dicen los habitantes de la localidad de Engativá a Noticias Caracol, que llegó hasta este sector de la capital para confrontar dichas problemáticas y así visibilizar lo que necesita su gente.



Desde el barrio Bosque Popular de la localidad de Engativá, este informativo escuchó la voz de la gente ante problemáticas como la inseguridad, la mala disposición de las basuras, los carreteros y los habitantes de calle.

“Necesitamos la seguridad, ante todo. Más presencia de la Policía. Primera llamada y no vienen; segunda, no vienen; tercera, vienen. La inseguridad es terrible. Aparte de eso, los carreteros y los recicladores que rompen las bolsas, esa es otra problemática. Pedimos reforzar cuerpo policial”, indicó Argemiro González.

Patricia Nevado, otra de las habitantes de Engativá, expresó que, como comerciante, la inseguridad los tiene "fregados".

"Aquí no se ve nada de Policía por ningún lado, pasa el ladrón y se lleva las cosas que tienen las personas. No les importa botarlas al piso o lesionarlas. Todo pasa en un segundo. La gente también es muy descuidada con las basuras, los animalitos. No les importa recoger nada”, afirmó.

Durante el recorrido que realizó Noticias Caracol en las calles de Engativá, muchos ciudadanos manifestaron no sentirse seguros.

“Hay mucha inseguridad a toda hora en el día. Nosotros transportamos, hacemos acarreos y es mucha la inseguridad”, indicó Alejandro Zorro.

Por otro lado, Jair Calderón, señaló: “A mí ya me robaron una camioneta, me amarraron, me amordazaron, y uno queda muy alterado. A más de un compañero le han robado acá. Pedimos que la Policía esté más pendiente del barrio”.



En dicha localidad día a día están naciendo nuevos emprendimientos y otros ya llevan varios años.

“Llevo trabajando acá dos años como mesera. No se ve la presencia policial de manera constante. Se hacen llamados, sí, pero no llegan a la primera. Deberían reforzarse los frentes de seguridad por ser una zona tan comercial”, enfatizó Daymary Hernández.

Los engativeños no solamente se preguntan qué va a pasar después del 29 de octubre, sino cómo las personas que van a llegar a la nueva administración van a hacer que las cosas mejoren y que ambientes que se prestan para el servicio y disfrute de lo público puedan ser más sanos y seguros.