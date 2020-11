Estas son las localidades de Bogotá más propensas a emergencias en temporada de lluvias

Encharcamientos, desbordamientos, inundaciones y fenómenos de remoción en masa durante la segunda temporada de lluvias de 2020 se podrían presentar especialmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

“Entre el día jueves y viernes, recibimos varias llamadas de afectaciones y posibles afectaciones por fenómenos de remoción en masa, especialmente en San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Son eventos que estamos atendiendo de manera oportuna”, dijo Guillermo Escobar Castro, director del Idiger.

Por eso, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), que ha venido trabajando con más de 250 profesionales para evitar emergencias, entrega una serie de recomendaciones a la ciudadanía, además de reportar emergencias al 123.

“No arrojar basuras a los cuerpos de agua, mantener limpios los canales y los lugares donde se hacen los procesos de drenaje, no obstruir las alcantarillas y, en las zonas de ladera, no hacer la intervención de las montañas, en cada uno de estos puntos donde están emplazadas las viviendas, puesto que hay mayor propensión del desarrollo de fenómenos de remoción en masa”, afirmó Escobar.

También, las autoridades recuerdan contar en los hogares con botiquín, linterna, silbato y alimentos no perecederos. Elementos indispensables para atender posibles emergencias ocasionadas por las lluvias en la capital de la República.

Entretanto, el río Bogotá alcanzó el 95 % de su capacidad, pero el director operativo del Fondo para las Inversiones Ambientales del Río Bogotá de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Amaury Rodríguez, dio un parte de tranquilidad.

“Hay niveles altos, pero manejables”, indicó el funcionario, al anotar que, de otro lado, “los embalses no han llegado al 50 % de su capacidad”.

Finalmente, Rodríguez les recomendó a todos los organismos de emergencia estar alerta ante cualquier situación y le pidió a la ciudadanía también mantenerse pendiente de la información de las autoridades.