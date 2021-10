Los atraparon tras millonario hurto y se burlaron de la víctima con insolente frase

Tres ladrones fueron sorprendidos cometiendo un millonario hurto a un taller de motos ubicado en el suroccidente de Bogotá. Al ser detenidos, se burlaron de la víctima diciéndole que podían quedar libres fácilmente.

Fue en la localidad de Kennedy en donde los tres delincuentes llegaron en un camión para cometer el hurto en el taller de motos, al cual ingresaron con la modalidad de escalera humana. Se llevaron “tres motos, dos de alta gama y otra de colección. Toda la mercancía, herramienta de mano y tela de fibra de carbono, que es lo más costoso que hay”, explicó Sebastián Moncada, la víctima.

Aunque todo ocurrió a altas horas de la noche, cuando en el local no había nadie, un vecino se percató de los movimientos sospechosos y llamó a las autoridades.

Gracias a la acción de la Policía y de un taxista que ayudó a interceptarlos, los tres sujetos fueron capturados. En el momento de la diligencia de denuncia, ocurrió la burla a la víctima, de frente y sin remordimiento alguno.

Según Sebastián Moncada, le dijeron que “si ellos salieron de la Modelo por qué no van a poder salir de una URI y que hoy salen a las 5 de la tarde”. A pesar de lo insolente de su expresión, no es tan desfasada, pues casos se han visto en que las pruebas no son suficientes para dejar tras las rejas a los delincuentes.

Publicidad

Para la muestra, uno de los tres ladrones tenía el beneficio con casa por cárcel y seguía hurtando.

Los afectados esperan que este robo, que supera los 100 millones de pesos, sea prueba suficiente para que las autoridades les pongan freno.