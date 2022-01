Los audios que acorralaron a Yhonier Leal, quien mató a su hermano y su mamá

El punto de inicio de la exhaustiva investigación forense fue la macabra escena donde se encontraron los cuerpos de Mauricio Leal y su mamá.

Con el cúmulo de elementos hallados en la habitación del estilista, los investigadores empezaron a trabajar para establecer si fue un suicidio o un homicidio y para ello fue fundamental la necropsia. “Se concluye de manera definitiva que la manera de muerte es violenta-homicidio”, dijo Mario Andrés Burgos, fiscal del caso.

Con esta información clara, Mario Andrés Burgos, fiscal primero ante el Tribunal Superior de Bogotá y su equipo de investigadores se volcaron a encontrar los responsables del crimen y su modus operandi.

El primer paso fue rastrear las actividades de la familia Leal desde el domingo 21 de noviembre. Su primera conclusión: Mauricio y su mamá estaban con vida esa noche, la certeza la daban dos mensajes de audio, este de Marleny Hernández al cuidador de sus perros:

“Buenas noches, don Simón. ¡Ay, bello, gracias por tenerme mis niñitos tan bellos. Que Dios lo bendiga. Saludes”

Y este otro de Mauricio a su hermano Yhonier:

“John, hola, ¿cómo estás? John un favor, solo si se puede porque sé que es engorroso y de pronto no hay sitios abiertos ahora o algo, o de pronto vienes ya cansado. Si de pronto la logras, me puedes comprar un paquete de galletas club social integral”

Después, establecieron que Yhonier llegó hacia las 11:37 de la noche. Lo verificaron con videos donde se observa el ingreso de su carro al conjunto y lo reiteró él mismo con esta declaración, donde dio su primera versión de lo que hizo esa noche:

"Me despedí y mi mamá me contestó: ‘Hijo, que duermas, que Dios te bendiga’, y se sentían las voces muy entredormidas. Me voy a mi cuarto, me tomo mi valeriana y me acuesto porque estaba fundido, me profundizo totalmente"

Es decir que, según Yhonier, estuvo dormido bajo el efecto de la valeriana, por lo cual no sintió ruidos durante la llamada ventana de la muerte que la Fiscalía estableció entre las 11:45 de la noche y las 5:53 de la mañana. Pero esa versión empezó a desenmascarar a Yhonier, pues la Fiscalía encontró este mensaje que Mauricio habría enviado a las 6:23 de la mañana del lunes 22, es decir, media hora después del tiempo del asesinato.

“Perdóneme, por favor, los amo”

Sin embargo, las pruebas forenses y técnicas establecieron que ese mensaje no lo envió Mauricio, sino Yhonier, suplantándolo para montar su coartada. Y no fue el único mensaje que envió, también pretendió hacerlo con un mensaje de Whatsapp que le envió al conductor Jair Ruiz y que este reveló en su ampliación de declaración ante la Fiscalía:

“Cosas que me parecen extrañas a mí son el 22 de noviembre a las 6:19. Mi jefe me escribe que ya no le suba a la muchacha, ‘please, ve a la peluquería, ve a la peluquería, quiero dormir’, pues cosas extrañas porque él nunca me mandaba emojis de manito y tampoco me decía Jair, sino seguramente siempre me decía baby”

En ese momento, Yhonier se convierte en el principal sospechoso del doble homicidio. Lo siguiente que se debía determinar era ¿cómo lo cometió? y en este punto fueron fundamentales los hallazgos forenses. Los investigadores concluyeron que el cuerpo de la mamá fue llevado desde el tercer nivel hasta la habitación de Mauricio.

Otro hallazgo fue una muestra de sangre en una toalla ubicada en la habitación de Yhonier Leal, cuyo resultado de ADN demostró que pertenecía a una persona relacionada con Marleny Hernández, pero que no era Mauricio.

En el cuarto de Marleny encontraron muestras de sangre que eran de Mauricio, lo que permitió establecer que Yhonier subió a la habitación de su mamá luego de atacar a Mauricio para trasladar el cuerpo.

Al regresar a la habitación de Mauricio Leal, Yhonier acomodó la escena del crimen de tal forma que pareciera que el estilista se había suicidado y puso unas pastillas de zopiclona al lado de su cuerpo para reforzar esa teoría, que quiso reforzar con la nota que obligó escribir a Mauricio.

Luego, el hallazgo de unos guantes y de sangre en un sifón diluida con limpiador, hicieron concluir que Yhonier intentó borrar las evidencias del crimen.

Pero Yhonier no solo acomodó los cuerpos, limpió la escena del crimen y suplantó a Mauricio en un mensaje de voz y otro de texto, sino que quiso completar su coartada con notas de voz para su mamá y su hermano que les envió 5 horas y 44 minutos después del asesinato.

Audio de Yhonier a su mamá

Hola, mi madre hermosa ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer. Llegué anoche y estaban dormidos, vengo ahora y siguen dormidos. Dios los bendiga, no sé por qué no se han levantado, pero avísame cómo vas de la pierna, cómo vas del dolor, cómo sigue Maíto del dolor, cómo va todo. Me cuentas.

Audio de Yhonier a Mauricio

Hola, Maito ¿Cómo estás? Espero que todo súper bien, como siempre. Maíto, ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés de los 350 del cumpleaños, los cuales 300 fueron tuyos y de mi mamá y 50 fueron míos (...) esta noche nomás pase el pico y placa subo, y sí han llevado la base, le doy otro empujoncito al árbol. Dios te bendiga, te quiero mucho. un abrazo.

Ante el juez, las pruebas acorralaron a Yhonier rodolfo leal Hernández.

“De manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud”