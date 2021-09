Los contrataron para una serenata y fueron asaltados: un mariachi está grave por una puñalada

Unos mariachis en Bogotá vivieron su peor pesadilla el pasado sábado cuando fueron llamados a tocar en el barrio Los Laches, sur de la capital: los robaron y dejaron gravemente herido a uno de sus integrantes.

En diálogo con Noticias Caracol, una de las víctimas del violento atracó contó cómo ocurrieron los hechos por los que hoy el cantante del mariachi se debate entre la vida y la muerte.

“Inicialmente nos dijeron que la serenata era en el barrio Los Laches, detrás de la iglesia de La Peña. Llegamos allá, en ese momento que llegamos nos recibieron dos muchachos muy jóvenes, elegantes, parecía que estaban en una reunión familiar, nos dijeron que no era ahí donde nos habían dicho, nos dijeron que era más arriba, subimos; cuando llegamos allí nos encontramos con siete, ocho personas, estaban alrededor del carro apuntándonos con armas, tenían cuchillos, nos dijeron que nos despojáramos de las cosas de valor, del dinero, de los relojes, nos saquearon”, contó la víctima.

En medio de esa situación, el cantante, quien conducía el vehículo en el que se movilizaba el grupo, fue herido vilmente por los atracadores.

“Al conductor, el chico que fue herido, le dijeron que se bajara y abriera el baúl para sacar los instrumentos y el sonido con el que nosotros amplificamos voces. El carro había que abrirlo con las llaves que se prende y no lo dejaron sacarlas, ellos decían que estaban como obstinados, que estaban como drogados, ellos decían que no les importaba nada y como él no pudo abrir el baúl entonces empezaron a golpearlo, ahí fue cuando le propinaron dos puñaladas en la espalda y una en la pierna que es la que lo tiene al borde de la muerte”, señaló la integrante de la banda.

Según su testimonio, a los asaltantes no se les escapó ninguno del robo. Solo hasta que obtuvieron lo que querían los dejaron ir, pero su compañero estaba gravemente lesionado.

Publicidad

“Cuando ellos terminaron de golpearlo nos dijeron que nos fuéramos, igual alcanzaron a requisarnos a todos, nos sacaron todo, nosotros salimos de ahí, el chico alcanzó a manejar como dos cuadras, pero él se desmayó, otro de los integrantes tomó el carro y nos fuimos corriendo para el hospital más cercano, en este caso fue el Hospital San José Central”, agregó.

Expertos en seguridad, consultados por este noticiero, alertaron de esta modalidad de hurto en la que se llama a los ciudadanos a hacer un negocio, como ocurrió también el pasado fin de semana en Los Mártires , o en este caso a un grupo de artistas por un contrato y terminan haciendo daño y robando a la gente, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para seguir la pista de estas bandas.

Estado de salud del mariachi herido

Sobre el artista herida, la integrante del grupo señaló que su estado sigue siendo muy delicado.

“La herida que le causaron en la pierna le dañó la vena femoral y otra arteria, los médicos tuvieron que ligar y reconstruir algunas venas. Desafortunadamente los primeros días no se veía ningún avance, entonces ellos tenían como opción cortar la pierna, porque le estaba haciendo daño al cuerpo. En la tarde de ayer le hicieron un Doppler y empezó a fluir el torrente sanguíneo, igual está muy delicado, está sedado, él tiene su estómago abierto, tiene dos heridas abiertas en la pierna y otra que le hicieron en la otra pierna”, afirmó.