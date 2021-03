“Los delincuentes deben pedir disculpas; todos no somos malos”: venezolano en Bogotá

Los venezolanos involucrados en delitos son muy pocos en relación con la gran cantidad de migrantes de ese país en Colombia . Noticias Caracol habló con migrantes trabajadores que rechazaron lo que hace un puñado de sus compatriotas, pues en el país esa población se ha abierto un espacio y ha logrado encontrar lugares de trabajo en todas las ciudades.

Por eso, los que actúan bajo el amparo de la ley están alarmados y preocupados por los recientes hechos de violencia que comprometen a connacionales de ese país y piden castigos ejemplares.

“Si cometieron un delito deben ser castigados porque de nada vale que los extraditen y después vuelvan como si nada, otra vez a cometer el mismo delito o uno peor”, dijo Marlyn Azuaje, una migrante venezolana.

Trabajadores como ella dicen que esos hechos de violencia los afectan porque empiezan a enfrentar discriminación.

“Nos afecta en todo, sobre todo en la parte laboral, en trabajo, en vivienda, en todo”, aseguró Ivón García, una venezolana residente en Colombia.

Y a los venezolanos que actúan por fuera de la ley les enviaron un mensaje: “Les pido a ellos que se disculpen porque están actuando mal, todos no somos malos. Yo quiero que ellos tengan un poquito de consideración porque están dejando mal a los venezolanos que le estamos echando ganas aquí, los están dejando mal”, señaló Jesús Martínez.

Organizaciones venezolanas advirtieron que ningún delito tiene nacionalidad.

“Las personas que cometen un delito, independientemente de su nacionalidad, para mí todas, deben pagar con ley y debe aplicársele a cualquier persona que comete un delito sin importar su nacionalidad”, manifestó Francine Howard, vocera de los venezolanos residentes en Colombia.

“El delito no tiene nacionalidad, la justicia no tiene nacionalidad, los derechos humanos no tienen nacionalidad”, recordó Katherine Garzón de Asovencol.

Según las cifras del Gobierno, solo en Bogotá viven 340.000 venezolanos. A nivel nacional, el número ya llega a 1.742.000.