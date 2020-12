“Los esperaba en casa”: triste relato de padre de dos niños que murieron tras accidente en Bogotá

Willington Chilatra es el papá de los cuatro niños que el pasado viernes sufrieron un grave accidente , junto a su madre, en Sierra Morena, sur de Bogotá.

La Policía informó que en el siniestro murió un hombre, quien se creía era el padre de los niños, pero Willington aclaró que se trataba de un conductor de una aplicación de transporte.

“Era el conductor del vehículo particular y pues, gracias a Dios, estoy bien. Para que tengan conocimiento, no me pasó nada, fue a mi familia, mi esposa, mis hijos y el conductor del vehículo”, afirmó.

En la mañana del pasado viernes, Willington se encontraba esperando a su familia, luego de su turno como guarda de seguridad, en la noche de Navidad.

“Perdí dos niños (uno de 2 años y otro de 5), los estaba esperando en la casa, pero me tocó venirlos a buscar. Me van hacer mucha falta, mucha, no tengo palabras para describir lo falta que me van a hacer”, dijo.

Pese al profundo dolor por la pérdida de su familia, Willington Chilantra se llena de fortaleza y esperanza.

“Que se tomen de la mano de mi Dios que es muy grande y pues cada situación pasa por alguna razón, y son cosas que no podemos cambiar. Debemos seguir adelante y luchar por lo que queremos y por las personas que nos quedan”, concluyó.