Los pormenores que dio el dueño del bar donde tocó por última vez la DJ Valentina Trespalacios

Carlos Tabares es el dueño del bar Nexxus VIP de donde Valentina Trespalacios y pareja, John Poulos, principal sospechoso del asesinato de esta joven DJ, salieron en la mañana del pasado sábado, 21 de enero de 2023.

En la tarde del domingo, el cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios fue encontrado dentro de una maleta hallada en un contenedor de basura en un parque de barrio Los Cámbulos, localidad de Fontibón.

Publicidad

De acuerdo con el relato de Tabares, en la madrugada del sábado, Valentina Trespalacios, John Poulos, él y su esposa departieron un rato en su oficina.

Indicó que no vio nada raro de John Poulos, excepto por la cantidad de fotos que estuvo tomándole a Valentina e incluso a su esposa.

“Sí fue un comportamiento celoso, pues porque todo el tiempo estaba tomándole fotos y Vale, en ese momento que él toma las fotos, mi esposa le pregunta que por qué le toma las fotos y Vale le dice ’oye, deja de tomar fotos’ y ella dice ‘es que él es obsesivo, siempre toma fotos y a toda hora quiere tomar videos' y Vale le dijo ‘ya, ya deja de tomar porque a ellos no les gusta que les tomen fotos'”, afirmó Carlos Tabares.

Puede interesarle: Valentina Trespalacios y otros crímenes de mujeres que han conmocionado a Bogotá

Entretanto, el propietario del establecimiento aclaró que John Poulos no ingirió alcohol mientras estaban en el bar y Valentina Trespalacios tan solo tomó dos cocteles, pero que siempre estuvo pendiente de cualquier movimiento que hacía la DJ en la discoteca.

Publicidad

Tabares explicó que, durante la presentación de Valentina Trespalacios en Nexxus VIP, Poulos nunca se le despegó y hasta se hizo dentro de la cabina del DJ, lugar donde solo puede estar el artista que toca y un asistente. Fue enfático que nunca los vio peleando.

Explicó que, después del toque de la DJ, fueron a la oficina para que le hicieran el respectivo pago, departieron un rato y se fueron del bar después de que Valentina Trespalacios pidió un carro por medio de una aplicación móvil.

Publicidad

“No vi nada raro, yo en este mundo llevó 20 años y soy muy supersticioso con eso. Si yo hubiera visto algo, uno, no lo hubiera permitido porque Vale era como una hija para mí, es alguien muy cercano al establecimiento, no como DJ, sino que compartimos”, expresó el propietario de Nexxus VIP.

No obstante, Tabares confirmó que a Valentina habría viajado con otra persona a Aruba en diciembre del año pasado.

“Sí, al aparecer, nosotros no lo sabíamos, pues ella en las redes no lo colocó, pero el último viaje que hizo a Centroamérica, yo creería, que lo hizo con la persona que estaba tal vez prendiendo. No sé en qué calidad, si de amigos o de novios, si creo que es con esa persona que él tal vez detonó o revisó el celular y le vio alguna conversación o alguno foto o algo. Lo que vemos es que es una persona totalmente loca, un man desquiciado", manifestó

Carlos Tabares le dedicó unas palabras a Valentina Trespalacios si la tuviera de frente:

Publicidad

“Que sepa que la amamos y que nos va a hacer muchas falta, que tanto nosotros como amigos la vamos a extrañas y el público la va a extrañar como artista porque era una persona que prometía mucho, que ya tan corbata edad era muy reconoció … Lo único que pueden hacer las autoridades es rendirle un homenaje a ella y es darle todo el peso de la ley a este canalla”, expresó.

Por último, Carlos Tabares reveló que en dos semanas varios bares del sector harán un evento con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la familia de Valentina Trespalacios.

Publicidad