Los que creyeron que el simulacro era paseo deben quedarse encerrados en hoteles de Cundinamarca

En Girardot se ordenó el despliegue del Ejército para impedir que los desobedientes vayan a piscina o establecimientos comerciales este puente festivo.

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, dijo que mientras el decreto no estaba en aplicación muchos bogotanos salieron a pasear.

En Girardot, eran largas las filas de carros que intentaban entrar llegaban al municipio de Ricaurte.

“La gente llegaba con su jetsky, con su lancha, con su bicicleta… Esto no es paseo, no son vacaciones”, recalcó el mandatario departamental al referirse al simulacro decretado por el coronavirus .

Por eso, recalcó, se desplegó el Ejército en Girardot “para que, durante todos estos días, colaboren con el alcalde para la gente sepa que no puede salir, no puede ir a las piscinas, no puede ir a establecimientos de comercio, estamos en cuarentena en los 116 municipios”.

Agregó que los peajes de las vías departamentales están cerrados y solo se dará paso en los casos de excepción decretados

Pese a la cantidad de personas que salió a pasear, el gobernador García reconoció que “la inmensa mayoría hizo caso y se quedaron en casa”.

Agregó que se pondrá en contacto con la administración de Bogotá para ver qué acciones tomarán en el retorno de los ciudadanos a la capital nacional.

