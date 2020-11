Los rostros del feminicidio: sentido homenaje a las víctimas de este delito en Colombia

Los rostros de 90 mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidio durante el 2020 en Colombia hacen parte de la exposición con la que se conmemora en Bogotá , el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer .

Salomé Segura Vega, de 4 años, Cindy Julieth Morales, de 28, Viviana Guzmán Ordoñez, de 31, y Marta Libia Mejía, de 56, son algunas de las víctimas que son recordadas.

“¿Qué le estás preguntando al papá? - 'que si ellas se graduaron o les dieron un reconocimiento o algo'”, dice confundido Gabriel, un pequeño espectador al ver las fotografías.

“No, mi amor, son mamitas y mujeres que fueron asesinadas por sus papás o sus esposos y pues tristemente la realidad de esta situación es que hay muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, pero no lo sabemos”, le explica Javier Villate a su hijo.

Gabriel, en su inocencia, al ver los rostros de estas mujeres y niñas, no sabía qué era lo qué les había pasado. Al escuchar la respuesta de su papá le surge otra pregunta:

“¿Y por qué las asesinaron?, ¿ellas hicieron algo malo o qué hicieron?”.

Ellas solo fueron víctimas. Y como titula la campaña promovida por la periodista Jineth Bedoya y apoyada por la Secretaría de la Mujer de Bogotá: no es hora de callar el feminicidio.

“Son mujeres con sueños, tenían metas en su vida y qué tristeza que terminaran así. Me llamó la atención, me acerqué y me da melancolía, es triste que se acabe una vida así”, lamenta Andrea Solórzano, transeúnte.

Para los espectadores de la exposición, los rostros de las víctimas son un llamado a denunciar y a no permitir que esto siga ocurriendo.

“Como les pasó a esas familias me puede pasar a mí, puede ser mi prima, mi sobrina, mi hermana mi mamá, de por sí creo que nos falta conciencia en general a todos”, comenta Ánderson Cardona.

No es hora de callar el feminicidio. Este año más de 200 mujeres perdieron la vida a manos de personas que debían protegerlas, por eso se alza una voz por ellas.