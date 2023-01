Los Spiderman, banda de venezolanos que robaba en Transmilenio, fueron expulsados del país

Los dos hombres y la mujer que la integran son señalados, además, de hacer escaleras humanas en semáforos para atracar a pasajeros por las ventanas de buses.

Migración Colombia los expulsó del país luego de que los dejaran en libertad por considerar que el delito que habían cometido era de menor cuantía.

La banda presuntamente tenía como actividad principal robar celulares en los articulados de Transmilenio.

"No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a alterar el orden público y la tranquilidad ciudadana. El Gobierno Nacional ha sido generoso al tenderle la mano al pueblo venezolano, pero también, pueden estar seguros, que no dudaremos en endurecer esa mano y castigar con todo el rigor, en materia migratoria, a quienes vengan a delinquir, a afectar la tranquilidad. Somos conscientes que son más los ciudadanos venezolanos que vienen con ganas de trabajar y de aportar al desarrollo del país. Por eso estos delincuentes, que justifican sus acciones en excusas sin fundamento, como el tener que robar por necesidad, pueden estar seguros, que no serán bienvenidos en Colombia, ni en ningún otro país de la región", afirmó Christian Krüger, director de Migración.

Los extranjeros fueron expulsados por el departamento de La Guajira y Arauca, y tienen prohibido regresar a la nación por un lapso de 10 años.