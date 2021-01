Los tres contundentes golpes que habrían matado a Ana María Castro, según la necropsia

“Siempre he sentido que a mi hija me la mataron. Quién, no sé. Sé que ella estaba con tres personas y ya”. Lo dice la mamá de Ana María Castro , la joven que murió en extrañas circunstancias en marzo de 2020.

Pues bien, frente a las confusas versiones entregadas por Paul Naranjo, de 29 años, Julián Ortegón Mosquera, de 21, y Mateo Reyes Gómez, de 25, y la ausencia de registros fílmicos que evidencien con claridad qué llevó a la muerte de esta auxiliar de enfermería, la necropsia recobra vital importancia.

El programa Séptimo Día, de Caracol TV , logró acceso a ese documento, dio a conocer la hipótesis principal emitida por los forenses y habló con el médico Rubén Darío Angulo, de una firma de investigación criminal.

El experto fue claro a la hora de dar una opinión. “Se abre la puerta (de un carro) y la lanzan y todo el trauma es sobre el lado derecho. Ese carro estaba en movimiento, la única forma que se hayan producido la cantidad de lesiones que tiene es que el vehículo estaba en movimiento. Creo que iba a más de 60 kilómetros por hora, para que se produjera ese arrastre y esas lesiones en su rostro. Las lesiones son muy dicientes y no dejan duda de los que sucedió”, señaló.

Pero, ¿qué lesiones sufrió Ana María Castro esa noche en la localidad de Engativá, en Bogotá?

“Hubo un politraumatismo. Tenía tres grandes golpes en el cráneo, pulmón e hígado”, dijo el forense privado.

Publicidad

“Trauma craneoencefálico de gran dimensión. En la región frontal, parietal, en la temporal y en la orbital, cuatro lesiones pronunciadas, profundas, por la fuerza del impacto que sufrió con un objeto contundente. Esta y otra le produjeron la muerte, la del pulmón derecho, porque cae sobre el lado derecho y lo destroza prácticamente y lesiona el hígado, que el lado derecho queda casi destrozado”, describe.

“Eso se produce porque hay fracturas de la primera costilla a la sexta”, dice.

El médico cree que esas lesiones no hayan sido producto de un golpe con un bate, un ladrillo o una piedra.

“No fueron producto de una golpiza. Ella no fue golpeada con nada. Para que se entienda, fue con un piso”, afirma, en consonancia con lo que dice la necropsia.

Por ahora, por la extraña muerte de esta joven, ya está capturado Julián Ortegón Mosquera y es buscado Paul Naranjo.

Vea el programa completo: