Lote de $100 mil millones que ayudaría a reparar a víctimas de DMG enfrentó a dos superintendencias

Aún hay 14.700 personas que esperan recuperar el dinero invertido en la captadora ilegal de David Murcia Guzmán, que ahora cumplirá su condena en Colombia.

La discordia por el lote empezó en el año 2008, cuando un particular identificado como Luis Eduardo Gutiérrez cerró el negocio de compra de varios predios con la firma Colbank a través de una promesa de compraventa, tal como reconoce su representante, Roberto Charrys, también víctima de DMG

El negocio se hizo sobre "tres inmuebles en la autopista, de 60 mil metros por 23 mil. Ellos decían que la plata era lícita y después dijeron que estaban revendiendo esos bienes a DMG".

Gutiérrez terminó teniendo vínculos con la captadora ilegal y, gracias a la promesa de compraventa, la hoy liquidadora de la empresa de David Murcia incluyó el terreno como parte de los activos de la empresa ilegal.

Pero en ese mismo instante el terreno desató un pleito que enfrentó a dos superintendencias: la de Notariado y Registro que acusa a la Supersociedades de inducirlos en un error que llevó a que el predio estuviera congelado durante nueve años.

Según Charrys, "se inventaron que la Fiscalía 26 de extinción de dominio disque había realizado extinción de dominio sobre esos bienes y así mandaron un oficio a la oficina de registro, y se registró desde el año 2012 en bienes de nuestra propiedad una extinción de dominio, nada menos que a favor de un particular".

La medida provocó que la Superintendencia de Notariado y Registro descongelara el bien y reconociera como su propietario a Colbank, es decir que no aceptó la promesa de compraventa como la consumación del negocio, que para la liquidadora y las víctimas de DMG convertiría a ese predio como parte de activos de la firma de David Murcia.

Por eso la liquidadora María Mercedes Perry le respondió al Supernotariado con una tutela que aún no se resuelve, y que busca revertir la decisión que dejaría a 14.700 víctimas sin la posibilidad de recibir un solo centavo de reparación cuando se realizara la venta de este predio.

Y es que Perry recalcó que "el mismo propietario en su momento del lote, confesó ante la Fiscalía que había recibido los 23 mil millones de pesos y que no tenía ningún problema en entregar el lote y nunca lo entregó"-

Colbank, que no ha negado el negocio, dijo que en algún momento ofrecieron devolver los 23 mil millones de pesos que recibieron para cerrarlo.

Además, asegura que las actuaciones de la liquidadora de DMG frente a este lote les causó daños que estiman en 73 mil millones de pesos y por los cuales ya instauraron una demanda.

De 242 mil personas que hace 10 años reclamaron como víctimas de DMG, solo 1.400 han recuperado el total de lo que perdieron.

