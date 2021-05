Luis Ernesto Gómez rechaza este brutal ataque contra un policía durante desmanes en Bogotá

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá , rechazó las agresiones físicas de las que han sido víctimas los miembros de la Policía durante las protestas realizadas en el marco del paro nacional.

A través de su cuenta de Twitter, Gómez compartió un video donde se ve el ataque que sufrió un uniformado por parte de varios encapuchados. En las imágenes se ve cómo el policía es golpeado mientras permanece inmóvil y tendido en el suelo.

“Miembros de nuestra Policía están siendo atacados brutalmente por vándalos. El respeto de los derechos humanos no es selectivo. La dignidad humana no es selectiva. Quienes defienden la vida y los derechos deben alzar su voz contra estos atropellos”, enfatizó.

Miembros de nuestra @PoliciaBogota están siendo atacados brutalmente por vándalos.



El respeto de los derechos humanos no es selectivo. La dignidad humana no es selectiva.



Quienes defienden la vida y los derechos deben alzar su voz contra estos atropellos. pic.twitter.com/FkK34dKmrZ — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 5, 2021

En otro video, difundido en redes sociales, se ve el momento en que manifestantes intervienen en la agresión y auxilian al uniformado.

Publicidad

“No más, no más, no más. Déjenlo sano, ya, no más”, se escucha de fondo, mientras los ciudadanos levantan al policía del suelo, para que no lo golpeen más y se vaya con sus compañeros.

El llamado de atención del secretario de Gobierno se suma a las palabras de la alcaldesa Claudia López , quien se mostró muy afectada y angustiada por los actos vandálicos que se registraron anoche en la capital. Varios CAI fueron blanco de vandalismo e, incluso, a uno le prendieron fuego con policías en su interior.

“No hay palabras para rechazar eso, es inadmisible. ¿Cómo se puede tratar de quemar vivo a un ciudadano? (…) Estamos al borde de que termine ocurriendo una tragedia en Bogotá peor de lo que ya hemos visto de confrontación en estos días. Por favor, paremos, razonemos y rechacemos venga de donde venga la violencia”, sostuvo la mandataria.

Según el más reciente reporte del director de la Policía, hay 27 uniformados lesionados por los desmanes del 4 de mayo en la capital del país.

En medio de hechos de violencia resultaron 27 policías lesionados, quienes prestaban su servicio cuidando a la comunidad. #YoProtejoMiPaís pic.twitter.com/NfAbpA4ONN — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) May 5, 2021