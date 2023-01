Macabro hallazgo: ubican casa en Soacha donde habría sido desmembrada una persona

Pese a ello, alcalde de Bogotá y comandante de Policía señalan que no existen ‘casas de pique’ en la capital y que solo son casos aislados.

Hasta una casa ubicada en el barrio Minuto de Dios, en el municipio de Soacha, llegaron las autoridades para verificar la información entregada por una persona que asegura que en este lugar funcionaba lo que se conoce como una casa de pique.

“Los investigadores han llegado a un inmueble en la localidad de Soacha, donde de acuerdo a las pruebas técnicas se pudo haber llevado a cabo el desmembramiento de ese cuerpo que fue posteriormente traído a la localidad de Engativá”, señaló el comandante de Policía de Bogotá, general Hoover Penilla.

De acuerdo con el oficial, una vez inspeccionada la vivienda, las pruebas recogidas confirmaron que en el lugar hubo un asesinato.

“Al menos dos de las habitaciones y en la parte posterior, donde hay desagüe, fueron pintadas recientemente, pero dentro de las técnicas de luminosidad y los reactivos que usan los técnicos de laboratorio sale a relucir lo que se estaba tratando de ocultar con la pintura”, indicó el general Penilla.

Según los vecinos de la comuna cuatro de Cazucá, en la casa desde hace dos meses vivían cuatro hombres y una mujer de nacionalidad venezolana pero de la noche a la mañana desaparecieron.

Las autoridades aseguran que en Bogotá no hay casas de pique. Hasta el momento se tiene conocimiento de cinco casos de cuerpos desmembrados que según las investigaciones no tendrían relación entre sí.