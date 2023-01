Madre de biólogo asesinado en estación de Transmilenio perdonó a uno de los criminales

Jesús Alberto López firmó un preacuerdo por el homicidio de Juan Manuel Campo Kurmen y pagará 13 años de cárcel. Su cómplice Jonathan Mendoza irá a juicio.

“Estoy de acuerdo (…) y pedimos que la sentencia fuera benévola”, dijo Mireya Kurmen, madre del biólogo asesinado el 15 de octubre de 2017, al oponerse a un robo en la estación El Dorado de Transmilenio.

“La muerte de un hijo no la repara nada”, reconoció la mujer, que trató de regalarle al victimario de su hijo el libro ‘En defensa de la felicidad’, de Matthieu Ricard, y en el que escribió una dedicatoria. Al no poder hacerlo decidió enviárselo a La Modelo.

“Yo esperaría que la cárcel fuera un espacio donde ellos se pudieran rehabilitar y que ese libro les sirviera realmente para para lograr la paz”, dijo la madre de la víctima.

El juicio contra Mendoza, el otro sujeto señalado del homicidio del biólogo y que no aceptó cargos, iniciará el 22 de agosto.

