Madre de Mauricio Leal sí tenía heridas de arma cortopunzante, confirman autoridades

Los forenses de Medicina Legal que tratan de establecer las causas del deceso del estilista Mauricio Leal y Marleny Hernández , su mamá, revelaron que el cuerpo de la mujer tenía heridas por arma punzocortante, según la Policía.

Además, los investigadores del caso también constataron que el cadáver de la progenitora estaba envuelto en una sábana.

“Estamos al frente acompañando a la Fiscalía para poder resolver rápidamente y darle un reporte a la opinión pública al respecto”, indicó el general Jorge Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá.

Según el reporte de los uniformados, los cuerpos yacían en la habitación principal de la vivienda, situada en la vía a La Calera, a las afueras de Bogotá .

Conforme a la versión de los investigadores, en el lugar no se encontraron huellas de hurto o señales de algún tipo de ataque. No obstante, no descartan otras hipótesis y revisan las cámaras de seguridad del lugar.

Publicidad

Ahora los peritos de Medicina Legal deberán establecer quién murió primero.