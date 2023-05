Madre de Michael Sebastián Valverde dice que no quiere salir de su casa tras asesinato de su hijo

Han pasado nueve días desde que el joven Michael Sebastián Valverde fue asesinado por dos delincuentes en moto durante un atraco en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá. Su mamá, Jenni Gómez, pide a las autoridades “que aceleren la investigación" y que les "digan qué fue lo que pasó”.

“Nosotros éramos los dos, yo era madre soltera y estaba con él no más, y quedamos en que él cambiara el dinero y yo terminaba mis cosas, yo estaba a 15 minutos de donde ocurrieron los hechos”, recordó.

Michael Sebastián Valverde, con escasos 20 años, fue vilmente asesinado el martes 16 de mayo de 2023 cuando salía de un centro comercial con solo 400 euros que había cambiado para su mamá, quien viajaba a España al día siguiente.

“Ahora no sé qué va a pasar porque yo no me siento tranquila en esta ciudad, después de que pasó esto, no quiero salir de mi casa”, reconoció la mamá de Michael Sebastián Valverde.



“Tenía una personalidad maravillosa”

Michael Sebastián Valverde tenía dos mascotas, Carla y Chloe. No le gustaba ser fotografiado ni aparecer en redes sociales.

Publicidad

El joven tenía un futuro promisorio en la multimedia y estaba becado en la Universidad Militar Nueva Granada. Fue uno de los mejores Icfes de su colegio, el Taller Psicopedagógico de los Andes, donde le rindieron un sentido homenaje.

Marcela Moreno, coordinadora de la institución, describió a Michael Sebastián Valverde como “un estudiante muy noble, muy inteligente, tímido, pero con una personalidad maravillosa”.

Iván Ávila, docente de tecnología, recalcó que el joven “siempre tuvo una manera de ser muy respetuosa, con un pensamiento crítico en competencias digitales, en el área de programación siempre fue muy destacado, muy sobresaliente, y realmente causa un impacto en toda esta comunidad educativa”.

Publicidad

La Policía Metropolitana de Bogotá asegura que va por buen camino la investigación.

“De acuerdo al inventario criminal que tenemos de la ciudad de Bogotá, de todas estas estructuras dedicadas precisamente al hurto calificado y agravado, hemos caracterizado esta zona de la ciudad y estamos en avances importantes para establecer este hecho”, indicó el coronel Luis González, jefe de la Sijín.

Entretanto, las autoridades han reforzado la seguridad en el punto donde fue asesinado Michael Sebastián Valverde.

Otras noticias: