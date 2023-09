Madre de niña arrollada por conductor en Bogotá denuncia que policías lo dejaron ir

Paola Peña es la madre de Sofía, la niña arrollada por un conductor en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, que se dio a la fuga. La mujer denuncia que dos policías que lo siguieron lo dejaron ir.



La menor de edad estaba jugando en la calle con otros cuatro niños cuando fue embestida por un vehículo que acababa de chocar con una moto y que cogió en contravía para escapar de la escena del accidente.

“Están los niños jugando y él simplemente pasa, acelera, se lleva a mi hija y sin importarle si mi hija quedó bien o no sigue huyendo. Él no tiene la intención de frenar, sino escapar”, narró Paola.

A los siete segundos pasó una motocicleta de la Policía siguiendo al conductor causante de los siniestros y minutos después los uniformados regresaron y le informaron a la familia de la niña arrollada que no lograron detener al infractor.

Sin embargo, Paola afirma que otra cosa es lo que revelan las imágenes de las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso.

Publicidad

“Me dejaron ver un video donde el carro para, la moto también, pero no hacen nada, lo dejan huir; la moto vuelve, no me dan reporte, no me dan placas, no me dan absolutamente ninguna respuesta de nada”, sostuvo.

La niña arrollada sufrió lesiones en la cara, cadera y abdomen. Ya fue dada de alta y se recupera en su casa. Mientras tanto, Paola le pidió al conductor prófugo “que por lo menos ponga la cara. Salió, se fue y gracias a Dios había gente que pudo auxiliar a mi hija, pero donde mi hija hubiera estado sola, ¿qué? Él simplemente salió, se fue y ella quedó tirada en el piso”.

Recalcó que al sujeto “no le estoy pidiendo nada ni le voy a decir nada, solamente que responda porque hoy fue mi hija, mañana puede ser otro niño y el desenlace no va a ser el mismo”.

Publicidad

¿Qué implicaciones tendría el conductor del vehículo que se dio a la fuga?

El abogado penalista Ricardo Burgos indicó que esta persona “estaría incursa en el delito de lesiones personales culposas agravadas; el agravante por huir del lugar de los hechos sin prestarle los primeros auxilios a esta menor de edad”.

Tras la denuncia de Noticias Caracol, la Policía Metropolitana de Bogotá comenzó la investigación e indagación con los familiares de la niña arrollada, además de recaudar los videos de las cámaras de seguridad, para identificar al conductor irresponsable.