Madre denuncia que, aunque no estaba en las marchas, podría perder un ojo por culpa del Esmad

Caminaba por la autopista Sur, hacia su casa, cuando fue impactada. Incluso, afirmó, EPS no cubrirá los gastos por tratarse de una situación de orden público.

Tatiana Jaimes es una madre cabeza de hogar y tiene tres hijos.

Contó que el viernes pasado, a la altura del cementerio El Apogeo, donde se presentaban enfrentamientos entre manifestantes y Policía, un agente del Esmad le disparó a quemarropa cuando intentaba regresar a su casa.

“Íbamos caminando cuando empezaron a lanzar gases lacrimógenos, entonces yo corrí un poco, y de un momento a otra llega la Policía y viene un motorizado del Esmad atrás y siento que dispara algo”, relató.

Según ella, “solo estaba caminando por el sendero de Transmilenio, porque todos estaban caminando por ese sendero y yo no hice nada”.

Tatiana dice que ahora nadie le responde y se pregunta “por qué me agredieron a mí sin tener motivo, por qué me causan ese daño, porque, primero, en mi empleo no me quieren responder; segundo, tengo hijos que mantener y con esta situación cómo voy a poder buscarme un empleo; y tercero, las protestas van a seguir y ¿van a seguir atacando así a las personas?”.

La Policía informó que la madre cabeza de hogar debe interponer una queja para adelantar la investigación del caso.

