Madre dice que su hija de 12 años fue atacada por otros niños y no le recibieron la denuncia

Además, dice que colegio no le prestó mucha atención al caso y que la pequeña, que tiene cáncer, sigue sufriendo de matoneo constante.

La niña de 12 años, por no generar más conflictos, explica la mamá, guardó silencio hasta que el jueves pasado los menores se unieron y a la salida del colegio la atacaron con furia.

“Dice que eran seis compañeros. La agredieron, la sujetaron cuatro niños. La agarraron duro, otro le pegó tres cachetadas (y) una patada; le dañaron los cuadernos, la amenazaron con cuchillo”, dice la mamá de la pequeña.

La niña, con delicadas heridas en su rostro y cuerpo, se acercó a una estación de Policía, pero los uniformados no le quisieron recibir la denuncia: “no puedo hacer nada porque los niños son menores de 12 años, entonces ahí le toca que vaya hable con el rector, los profesores, y que te den el Bienestar Familiar porque nosotros no podemos ayudarle”, confiesa la madre.

Además, dice que el colegio no le ha dado la importancia al tema. Ante la acusación, el director de la Institución Educativa Buenos Aires, Julio César Ibáñez dijo: “tengo entendido que ella es una niña bonita, tengo entendido que hay problemas de un muchacho que está detrás de ella y pues creo que ese el cuento que tenemos, pues que la niña no quiere tener nada con él y pues el hombre quiere como obligarla”.

El rector dijo que tomará medidas para que esto no vuelva a pasar y “de llegarse a ver una responsabilidad (de) estos jóvenes, obviamente va a haber una sanción de tipo pedagógica donde ellos deben resarcir el mal comportamiento que han tenido con relación a la niña”.

Mientras tanto, la Policía aseguró que abrirá una investigación para establecer cuáles fueron las causas por las cuales los uniformados no le recibieron la denuncia a la mamá de la niña atacada y aclararon que los menores, así sean de doce años, también deben recibir una sanción, que está contemplada en el código de policía.