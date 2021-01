Madre dio a luz y conoció a su bebé 20 días después, tras despertar en una UCI

Miguelly Macías, de 46 años, no sabe cómo llegó a una cama del Hospital La Victoria, en el sur de Bogotá, pero sí se angustió cuando, al despertar, el bebé que llevó durante 37 semanas en su vientre ya no estaba. La razón: sufrió una eclampsia y se contagió de COVID-19, por lo que fue necesario la atención de urgencias.

“Me trajeron desmayada, envuelta en una sábana. Y me tuvieron que atender de emergencia, hacerme cesárea para poder salvar la vida del bebé y la mía”, relató.

El ginecólogo Jorge Machado dijo que la mujer llegó en “estado crítico posterior a una convulsión que dura 30 minutos”.

Fue una “carrera contra el tiempo para minimizar los daños tanto para la mamá como para el bebé”, que nació en tres minutos, agregó el especialista.

“El último recuerdo que tiene la paciente es antes de la convulsión”, señaló, al explicar por qué ella no entendía el motivo por el cual estaba intubada.

“Yo desperté y se me venía la imagen de lo que tenía y estaba con el desespero de que me lo quitaran, yo no sabía dónde me encontraba, solamente veía los médicos encima, el tubo que tenía, era un desespero, no sabía dónde estaba”, dijo Miguelly sobre ese momento.

Publicidad

Y mientras ella luchaba por su vida en una UCI y veía a su hijo solo por fotos, en la unidad pediátrica del mismo centro asistencial de Bogotá su bebé batallaba contra una afección respiratoria y recuperaba peso, pues nació de 2.200 gramos.

Tuvieron que pasar más de 20 días para que madre e hijo por fin se conocieran.

“Gracias a Dios ya lo pude ver, ya lo amamanté y todo. Pensé que no lo iba a llegar a ver, que no lo iba conocer, mejor dicho, pero gracias a Dios y a los médicos y a toda la atención que me brindaron y me atendieron, me atendieron muy bien y estuvieron muy pendientes de mí, logré conocer a mi bebé”, manifestó la madre.

Ella, creyente, decidió ponerle a su sexto hijo Emmanuel, que significa ‘Dios con nosotros’.

Miguelly afirma que le dieron una segunda oportunidad, “volví a nacer con todo lo que me pasó”.

Pide a la gente no minimizar las consecuencias del coronavirus y “estar muy pendiente de todo, con los tapabocas, que a veces uno dice para qué tapabocas, que el virus no existe. Sí existe porque yo pasé por todo eso”.

Publicidad

La evolución de madre e hijo ha sido satisfactoria y ambos esperan volver a casa con el resto de la familia en una semana.