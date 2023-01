Madre e hija separadas hace 33 años por la tragedia de Armero por fin volvieron a abrazarse

Adriana Tapiero tenía 9 años cuando la avalancha la alejó de su familia. Su pesadilla continuó en la infancia. “Me hicieron mucho daño”, recordó.

Ahora, hecha una mujer y con hijos propios, se enteró de que su mamá estaba viva y viajó desde el Tolima hasta Bogotá para reencontrase con ella.

Las lágrimas fueron inevitables y la que entonces era una niña se fundió en un abrazo con Flor Vargas, que no paró de rogar durante más de tres décadas por volver a ver a su pequeña.



Adriana no recuerda mucho de su mamá, a duras penas en su mente está el momento en que se separaron.

"Yo me acuerdo es de una bombada, ¡pa!’, y ya no me acuerdo de nada más", relató.

Rememoró que, tras ser rescatada del lodo, "a mí me enyesaron de aquí hasta abajo, los brazos, algo muy fuerte me pegó".

Después la reclamó un hombre que dijo ser su tío, pero en ese camino no le fue del todo bien.

"Me hicieron mucho daño… las personas donde yo llegué me hicieron mucho daño, demasiado… Yo les digo a ellos (mis hijos), uno es privilegiado cuando tiene un papá o una mamá, cuando uno está solo todo el mundo abusa, uno es como... no, es que una mascota tiene un lugar más especial en la casa, cuando usted es el recogido", contó entre lágrimas.

"Es duro quedarse solo y tan niño", recalcó.

Hoy, madre e hija sienten que la vida les está dando una segunda oportunidad de tener una familia.