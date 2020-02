Madre e hijo se enfrentan a delincuentes y los sacan corriendo

Cuando ingresaban a su casa, en el sur de Bogotá, ladrones los abordaron con un arma que, en medio del forcejo, descubrieron era de fogueo.

La banda se movilizaba en dos motocicletas. Incluso, uno de los delincuentes terminó en el piso, como lo registró el video de una cámara de seguridad.

“En esa pelea, yo le alcanzo a quitar el revólver al muchacho y lo saco a correr. Resulta que el arma era de fogueo, el arma no era de verdad”, dice una de las víctimas.

Además del terror del momento, ahora tienen miedo por posibles represalias. Y, peor aún, ha sido un calvario poner la denuncia.

“Fui a poner el denuncio y me dijeron que no fue hurto, que no hubo heridos, o sea, no pasó nada. Y lo intenté hacer por internet, pero la plataforma no carga”, agrega.

Según cifras recientes de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los hurtos a vehículos disminuyeron en un 11,5 por ciento en enero de este año, cuando se registraron 253 casos en comparación con el mismo mes del año pasado, con 286.