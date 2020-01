Madres de manifestantes y policías cuidarán marchas en Bogotá

Claudia López aseguró que sí habrá presencia de uniformados, pero que el Esmad no estará en las calles y será “el último recurso” si hay problemas.

“Son madres tanto de marchantes como de miembros de nuestra fuerza pública, que como cualquier madre espera que su hijo salga de casa bien y retorne bien, no importa qué rol esté cumpliendo”, aseguró la alcaldesa de Bogotá al anunciar un nuevo protocolo de acción.

En la rueda de prensa donde la mandataria explicó cómo operarán ahora las instituciones, hicieron presencia algunas de las mamás. Ellas sostenían carteleras con mensajes como: “cuando tenga hijos se acordará de mí, “algún día me lo agradecerá” y “no se dice qué, se dice señora”.

Además, Claudia López fue contundente al afirmar que “una marcha no es un problema de orden público, es una manifestación democrática, que exalta nuestra democracia, como cuando salimos a votar”.

¿Cómo se van a manejar los hechos violentos?

“Si en el transcurso de movilización se llegara a presentar un caso de tensión, alguna manifestación violenta, aislada de una persona, lo primero que haremos es una acción de sanción social a quienes se salen del espíritu con el que ha sido convocada la protesta”, explicó la alcaldesa.

Añadió que, si esto no funciona, “intervendrán los gestores de convivencia de la alcaldía, funcionarios de carácter civil”.

El tercer mecanismo, según lo anunciado por López, será la intervención de la Policía Nacional, con los miembros de fuerza disponible. Estos usarán cascos y escudos como un mecanismo de protección.

Finalmente, habló sobre el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

“Solo cuando se presente un hecho extraordinario, como recurso de última instancia, que haya sobrepasado a todo lo anterior, intervendrá el Esmad. El Esmad no volverá a salir en Bogotá como recurso de primera instancia cuando se convoca a una movilización, no le corresponde, no está hecho para eso”, precisó.

Recalcó también que tanto la Veeduría Distrital como la Personería Distrital siempre estarán acompañando las manifestaciones.

Vea la declaración completa:

