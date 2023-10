Madres víctimas de falsos positivos: "Uribe se burla hoy, pero Dios lo va a juzgar"

Durante la tarde de este martes, 3 de octubre de 2023, se llevó a cabo un acto en el que el Estado pidió perdón a las familias de los jóvenes que fueron víctimas de falsos positivos en diferentes zonas de Colombia entre 2004 y 2008.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, participó de este acto de excusas, que se registró en la Plaza de Bolívar en Bogotá y en el que estuvieron las mamás de los jóvenes de Soacha, que siguen preguntándose quién dio la orden.

"Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo": el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en los falsos positivos.



“Gracias por estar aquí, por creer en estas 'locas' que decíamos la verdad. Hoy estoy en representación de mi hijo: mis ojos, mis manos y mis pies son la vida de mi hijo. Ya que él no se puede defender, aquí está la madre que lo defiende. Mi hijo fue muerto por el Batallón de Infantería 46 de Cimitarra, Santander. Mi hijo era inocente, yo lo eduqué en un colegio militar, le pagué milicia y me lo mataron. Por mi hijo soy culebra, serpiente, víbora. Nos tocaron lo más precioso”, manifestó una madre.

Otra mamá de Soacha habló del flagelo de los falsos positivos, mismo que tuvo que vivir en 2008.

“Soy madre de Víctor Fernando Gómez Romero, joven desaparecido en Soacha el 23 de agosto de 2008. Apareció muerto en Ocaña, Norte de Santander, por la Brigada 15 del Batallón Santander. No quiero decir que todos los del Ejército son malos. Que Dios los bendiga, que les dé una larga vida a aquellas personas que nos causaron tanto daño para que paguen aquí en la Tierra, porque si se mueren descansan”, aseguró la mujer.



Una tercera acongojada madre afirmó que no se cansó de denunciar estos actos y que sigue buscando verdad. “Aquí estamos las madres de Soacha, las que destapamos la olla podrida de las Fuerzas Militares. Nosotras nos pusimos las botas bien puestas porque a nuestros hijos se las pusieron cambiadas. Aquí están las madres de Soacha, presentes, las madres de Soacha no se rinden, carajo”, indicó.

Otra de las mamás que participó del espacio sostuvo que el Estado asesinó a su hijo hace 15 años y que estaban allí para pedir verdad.

“Soy mamá de Julián Oviedo Monroy. Estoy hace 15 años peleando por una verdad, justicia. Mi hijo no era un guerrillero, mi hijo era un muchacho lleno de ilusiones y sueños, pero le acabaron la vida aquellos militares. Aquí estoy defendiendo a mi hijo, porque él no era un guerrillero. Uribe hoy se burla de nosotros, de las víctimas de Colombia, pero cuando esté allá arriba no se va a poder burlar de nadie, Dios lo va a estar juzgando”, concluyó.